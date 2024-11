Vanta una lunga esperienza nell'esercito e da qualche anno è attivo in Calabria. Appena ieri le dimissioni formalizzate da Vincenzo Spaziante rimasto alla guida dell'azienda per poco più di quattro mesi

Il turn over ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è stato immediato. Appena ieri sera le dimissioni formalizzate dall'ormai ex commissario straordinario, Vincenzo Spaziante, celermente sostituito nelle funzioni da Antonio Battistini. La nomina è stata ufficializzata nella giornata odierna attraverso la pubblicazione di un decreto commissariale che attribuisce l'incarico al generale dell'esercito ma a decorrere da lunedì 15 maggio.

Antonio Battistini già da qualche anno svolge attività in Calabria ma come consulente in Cittadella. Nominato nel luglio del 2022 referente per le maxi-emergenze, a lui di recente il presidente della Regione ha affidato alcuni dossier delicati. In questi giorni, ad esempio, si sta occupando della selezione per la nomina dei direttori generali dell'Asp di Cosenza e di Reggio Calabria ma in passato è stato componente della struttura commissariale per l'emergenza pandemica e nella sua lunga esperienza nell'esercito ha svolto attività nel campo sanitario.

A lui il compito di prendere le redini di un'azienda che sconta discontinuità nella gestione amministrativa. L'Asp di Catanzaro è stata, infatti, sciolta per infiltrazioni mafiose e dopo la permanenza ai vertici di una commissione prefettizia è rimasta priva di guida fino alla nomina, in qualità di commissario straordinario, di Ilario Lazzaro. Quest'ultimo è stato rimosso a dicembre e sostituito da Vincenzo Spaziante che ha retto le sorti dell'azienda per poco più di quattro mesi.