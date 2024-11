In estate anche l'assistenza va in vacanza, purtroppo lo stesso non può dirsi per i malati. Capita così che interi territori, in cui durante la stagione estiva si moltiplicano le presenze, rimangono sprovvisti dei più elementari presidi sanitari. È quel che è accaduto nei giorni scorsi nel comune presilano di Sersale, in provincia di Catanzaro dove per l'intero mese di agosto l'ambulatorio di competenza dell'azienda sanitaria provinciale è rimasto privo di un radiologo poichè in ferie.

Interruzione di servizio

Nella giornata dello scorso venerdì, infatti, un uomo ha fatto accesso all'ambulatorio per effettuare una radiografia all'anziano padre rimasto ferito a causa di una caduta accidentale. Grande la sorpresa però nell'apprendere che il servizio radiologico era stato sospeso per l'intero mese di agosto per via delle ferie accordate dall'Asp al professionista senza però sostuirlo con personale in grado di garantire la continuità delle attività di assistenza sul territorio.

Trasporto in ospedale

L'uomo così si è visto costretto a trasportare l'anziano padre al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In seguito agli accertamenti è stato poi ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera ma resta lo sconcerto per un servizio interrotto in piena stagione estiva e in un territorio dell'entroterra, già disagiato perchè lontano dal centro urbano. Per un intero mese la radiologia è rimasta off limits costringendo gli utenti a rivolgersi agli erogatori privati o ad intasare il pronto soccorso dell'ospedale, deputato ad occuparsi delle emergenze.