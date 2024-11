L’operazione eseguita al Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Si tratta di una cardiocapsula che viene impiantata direttamente nella cavità cardiaca attraverso la vena femorale e quindi con una procedura mininvasiva

Si chiama «Micra Transcatheter Pacing System (TPS)»: è il pacemaker più piccolo del mondo (appena 2 cm, con un peso di 2 gr) ed è stato impiantato per la prima volta in Calabria al Sant'Anna Hospital di Catanzaro dall’équipe del dottor Tommaso Infusino, direttore dell’unità di Elettrofisiologia.



«Micra TPS - è scritto in una nota - è un pacemaker fortemente innovativo sotto molti punti di vista, che si traducono in altrettanti vantaggi per il paziente. Si tratta di una cardiocapsula che viene impiantata direttamente nella cavità cardiaca attraverso la vena femorale e quindi con una procedura mininvasiva che non richiede incisioni del torace, né la creazione della «tasca» sottocutanea in cui si collocano i pacemaker tradizionali. La stimolazione del cuore senza elettrocateteri rappresenta una novità rivoluzionaria, destinata a rappresentare una pietra miliare nella storia dei pacemaker. L’efficacia di Micra TPS è pari a quella di un pacemaker tradizionale, come ha dimostrato lo studio effettuato su 700 pazienti, trattati in 56 Centri, distribuiti in 19 Paesi del mondo».