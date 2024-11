La scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, diretta dal professor Filippo Francesco Familiari, ha ottenuto la certificazione dalla International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS).

Il prestigioso riconoscimento di altissimo livello da parte della più prestigiosa società internazionale di chirurgia artroscopica sottolinea l'eccellenza della scuola dell’Umg nel campo della Chirurgia Ortopedica e Traumatologica, mettendola al pari con altre due illustri istituzioni italiane: l'Ircss Ospedale Galeazzi di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, anch'esse certificate da Isakos.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione – ha dichiarato il prof. Familiari - che è frutto del nostro impegno costante nella formazione e nella ricerca avanzata in ambito ortopedico. Questo risultato – sottolinea Familiari - è un ulteriore incentivo a proseguire sulla strada dell'innovazione e della qualità, confermando il ruolo della nostra università come centro di eccellenza».

Il magnifico rettore dell’Umg, professor Giovanni Cuda, esprime grande soddisfazione per questo significativo traguardo, sottolineando l'importanza della certificazione ISAKOS nel rafforzare la reputazione internazionale dell'ateneo e nel promuovere collaborazioni scientifiche di alto livello.

La scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro continuerà a dedicarsi con passione alla formazione di specialisti altamente qualificati e alla promozione della ricerca scientifica, contribuendo al progresso della chirurgia ortopedica a livello globale.