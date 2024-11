L'inchiesta di Pietro Comito sull'ospedale di Locri andata in onda nella puntata di ieri de 'I fatti in diretta'

L'inchiesta di Pietro Comito per "I fatti in diretta" ha raccontato la storia di Pasquale Ceratti, Vicesindaco di Bianco, soggetto a minacce mafiose. Ceratti è l'unico medico calabrese sotto scorta. E' il figlio di Stefano Ceratti, cardiologo assassinato dalla 'ndrangheta nel 1992. Stefano Ceratti pagò con la vita probabilmente uno sgarbo alla cosca Pelle. Il nuovo boss del casato 'ndranghetista da San Luca, Antonio Pelle detto "La mamma", evase proprio dall'ospedale di Locri, in particolare dal reparto di Medicina generale dove lavota, appunto, il medico oggi sotto scorta.