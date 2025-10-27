Il segretario regionale Marrari segnala «gravi criticità» riguardo alle somme spettanti agli operatori dell’emergenza-urgenza per le annualità 2022 e 2023 in base a quanto previsto dal Dca 55 del marzo scorso
«La Segreteria Regionale Nursind Calabria intende segnalare una grave criticità relativa alla mancata corresponsione degli arretrati contrattuali previsti in attuazione dell’accordo siglato nell’ottobre 2024 tra la Regione Calabria e le Organizzazioni Sindacali, recepito con Dca n. 55 del 21 marzo 2025, riguardante il personale afferente ai servizi di emergenza–urgenza, in particolare Pronto Soccorso e Suem 118». Esordisce così, in una nota, Vincenzo Marrari, segretario regionale del Nursind Calabria.
«Nonostante il chiaro dettato del suddetto provvedimento, si rileva che: le Aziende Sanitarie Provinciali calabresi non hanno ancora provveduto all’elaborazione e al pagamento degli arretrati riferiti alle annualità 2022 e 2023, così come previsto dal Dca n. 55/2025; tale inadempienza sta generando forte malcontento e disagio tra gli operatori coinvolti, i quali continuano a garantire con professionalità e dedizione la continuità dei servizi di emergenza–urgenza nonostante la mancata corresponsione delle spettanze dovute», precisa Marrari.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede formalmente – conclude – che: vengano riconosciuti e corrisposti senza ulteriori ritardi gli arretrati contrattuali spettanti per le annualità 2022–2023 al personale del Suem 118 e del Pronto Soccorso, in conformità a quanto stabilito dal Dca n. 55/2025; venga fornito un riscontro scritto circa i tempi e le modalità di attuazione del pagamento da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali».