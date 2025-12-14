L’evento curato dalla presidente Francesca Caruso è stato capace di unire moda, arte, spettacolo e testimonianza, con l’obiettivo di offrire alle donne che affrontano la malattia nuovi spazi di vita e di speranza

Un inno alla vita. Un grande evento in vista del Natale in cui la speranza e la voglia di vivere sono state le vere protagoniste, in una serata capace di commuovere tutti. Speranza che significa non avere paura della malattia, anche quando il suo nome è cancro.

Nella splendida cornice del Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza hanno sfilato con classe ed eleganza le pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale Mariano Santo di Cosenza, per iniziativa dell’associazione Oncomed e della sua presidente Francesca Caruso, che l’esperienza della malattia l’ha vissuta sulla sua pelle.

Diagnosi, cura, rinascita: lungo questo percorso si è sviluppata una serata che ha unito musica, danza e moda, con una sfilata di costumi che ha visto le pazienti in terapia oncologica affrontare con sicurezza un pubblico attento e partecipe. Tra i momenti più intensi, la sfilata di una giovane e bella paziente in abito da sposa, con un lungo velo ad accarezzare una testa ormai priva di capelli: una scena toccante che ha emozionato l’intero pubblico.

Alla serata ha partecipato anche la senatrice Simona Loizzo che ha incoraggiato e sostenuto l’evento. La splendida serata si è svolta con il contributo di Elisabetta Eneh, Elio Guido Couture, Marco Tiesi, i ballerini della Space16 Academy e Mattia “Bazar” Beltrano alla consolle, insieme alle straordinarie pazienti di Oncomed, l’evento si è trasformato in un concentrato di emozioni e testimonianze. Gli abiti erano firmati da Elio Guido, il più giovane stilista d’Italia: ha iniziato il suo percorso a 16 anni, oggi ne ha 23 e ha già conquistato importanti riconoscimenti ad AltaRoma e alla Milano Fashion Week.

L’associazione Oncomed, insieme al progetto We Breast e all’Intergruppo parlamentare dedicato ai tumori al seno e ai tumori femminili, ha portato a Cosenza un evento capace di unire moda, arte, spettacolo e testimonianza, con l’obiettivo di offrire alle donne che affrontano la malattia nuovi spazi di vita e di speranza. Dalla cura al prendersi cura: un cammino in cui creatività, musica, moda e danza diventano strumenti per ritrovare forza e fiducia, in collaborazione con We Breast – Intergruppo parlamentare “Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”.