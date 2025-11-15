Social
sabato15 novembre2025
sabato15 novembre2025
Temi del giorno
Riccardo MontanaroGiornalista
L’intervista

È calabrese il cardiologo che ha impiantato una valvola su misura salvando un paziente: «Non abbiamo seguito un protocollo, ma una persona»

11 novembre 2025
Ore 08:32
È calabrese il cardiologo che ha impiantato una valvola su misura salvando un paziente: «Non abbiamo seguito un protocollo, ma una persona»\n