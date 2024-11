Il presidente Mario Oliverio ha prontamente colto l’appello lanciato dal leader di “Diritti Civili” Franco Corbelli. Per il ragazzo, sbarcato pochi giorni fa a Reggio, l’Italia l’ultima speranza di salvezza

All'indomani dell'appello lanciato dal leader di "Diritti Civili", Franco Corbelli, il presidente della Regione, Mario Oliverio, è prontamente intervenuto presso il direttore generale degli "Ospedali Riuniti" di Reggio Calabria, Frank Benedetto, per chiedere attenzione ed assicurare sostegno alle cure del giovane migrante libico affetto da leucemia, sbarcato nei giorni scorsi a Reggio Calabria insieme al padre, dopo che diversi ospedali libici non gli avevano dato più alcuna speranza di guarigione. Il giovane, a cui è stata riscontrata anche una piccola infezione, la prossima settimana sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Questa mattina, accompagnato da un interprete (il giovane e il padre parlano solo l'arabo), il direttore generale si è recato presso il reparto di Ematologia del nosocomio reggino per incontrare il giovane migrante e per informarlo sull'intervento del presidente della Regione teso ad assicurargli le cure e l'assistenza necessarie e per esprimergli tutta la vicinanza e il sostegno di quest'ultimo.

"Voglio pubblicamente ringraziare il presidente Oliverio -ha affermato Franco Corbelli, appena informato dell'intervento del Governatore calabrese- per il suo intervento immediato e per la sua particolare sensibilità. Il giovane, anche a causa delle condizioni di grave disagio economico in cui versa la sua famiglia, non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere curato in Libia, che è il suo paese di origine. Per questo motivo, ormai stremato, ha compiuto insieme al padre, che ora lo assiste al capezzale del letto dell'ospedale reggino, un ultimo, disperato tentativo, affrontando un pericoloso viaggio della speranza. Il nostro augurio -ha concluso Corbelli- è che questo giovane ora possa al più presto guarire, riprendere una vita sana e normale e guardare con speranza al proprio futuro. Sarebbe questa la notizia e la vittoria più bella”.