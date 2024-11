L’Asp di Cosenza in merito al nostro articolo sulle 60 ambulanze appena acquistate, di cui 20 prive di airbag lato passeggero, invia una precisazione di cui dobbiamo prendere atto chiedendo scusa per l’errore: infatti i mezzi senza airbag lato passeggero non sono 20, come avevamo scritto, ma 25. Lo evidenzia la stessa direzione generale dell’Asp in una nota in cui aggiunge che l’azienda ha sollevato il problema alla società fornitrice dei veicoli, la quale si è impegnata, così come da contratto, a installare l’airbag anche sul lato passeggero.

Nel nostro articolo avevamo scritto che i mezzi restavano parcheggiati nel piazzale di un immobile di disponibilità dell’Asp in Serra Spiga. In realtà queste 25 ambulanze - precisa sempre l’azienda - sono ad ogni modo idonee a circolare perché regolarmente omologate dalla Motorizzazione Civile. Quindi i mezzi sono in circolazione nonostante sull’ambulanza debbano viaggiare non solo l’autista, ma anche un medico e un infermiere.

Le ambulanze che sono ferme a Serra Spiga, sostiene l’Asp nella nota, sono altre 30. E si tratta di «mezzi, completamente nuovi, che - come annunciato al momento dell’acquisto delle prime 60 ambulanze - fanno parte di un secondo pacchetto di acquisti da parte della Regione Calabria, arrivate circa due settimane fa e ferme perché in attesa di collaudo - continua la nota -. Collaudo, che secondo la ditta fornitrice, dovrebbe avvenire non oltre la prossima settimana. Una volta che queste 30 nuove ambulanze verranno collaudate e messe in strada, andranno a sostituire gradualmente e temporaneamente le 25 ambulanze senza airbag lato passeggero per consentire alla ditta fornitrice le nuove installazioni, come previsto dal contratto in essere. Al termine di questa operazione avremo, dunque, 90 nuove ambulanze: 60 del primo lotto più le 30 del secondo». Speriamo che nel collaudo tengano presente una questione che non ci pare secondaria come quella dell’airbag.