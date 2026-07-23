«Le liste d’attesa non possono più aspettare». Le carenze della sanità in Calabria alimentano un dibattito sempre molto acceso. Per tentare di mitigare le problematiche che incombono sui cittadini del territorio di Gioia Tauro e dell’intera provincia, la consigliera comunale Giusy Magno ha avuto un lungo e costruttivo incontro istituzionale con la Dirigente dell’Asp di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, che con disponibilità e attenzione ha ascoltato le criticità che le sono state rappresentate.

«Tra i temi affrontati, ho posto con forza la questione delle liste d’attesa per le visite pneumologiche. Ogni giorno mi trovo davanti allo sconforto e all’indignazione di cittadini che, al momento della prenotazione al CUP, ricevono appuntamenti addirittura per luglio 2027 – ha dichiarato Giusy Magno -. Parliamo di persone affette da patologie respiratorie che necessitano del rinnovo dei piani terapeutici per l’ossigenoterapia e la ventilazione domiciliare o di una valutazione specialistica in tempi rapidi. Attese così lunghe non sono compatibili con il diritto alla salute».

Per questo motivo, la consigliera comunale ha chiesto che venga attuata nel più breve tempo possibile la delibera già approvata per l’abbattimento delle liste d’attesa.

«Ho trovato una dirigente pienamente consapevole della gravità della situazione – spiega Giusy Magno- che mi ha spiegato come il problema delle liste d’attesa riguardi purtroppo gran parte dell’Italia, ma che, allo stesso tempo, mi ha assicurato il proprio impegno affinché le misure previste possano essere attuate nel minor tempo possibile. Accolgo questo impegno con fiducia e continuerò a seguirne gli sviluppi con attenzione, perché i cittadini hanno bisogno di risposte concrete e tempestive. Il mio impegno per la sanità del territorio non è mai venuto meno. Da consigliere comunale continuo a rappresentare le istanze dei cittadini, raccogliendone quotidianamente le segnalazioni e confrontandomi con i vertici dell’ASP per individuare soluzioni concrete».