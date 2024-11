Ispezione del capogruppo pentastellato presso il presidio ospedaliero dell'alto jonio cosentino. Arrivati nuovi mammografi e avviati i lavori per l'installazione della Tac

«Finalmente si vede la luce». Davide Tavernise, capogruppo in Consiglio regionale del M5S, sintetizza così l'esito del sopralluogo effettuato questo mattina presso l'ospedale di Cariati, finalizzato a verificare tempi e condizioni della riapertura del presidio ospedaliero "Vittorio Cosentino".

«Dopo un anno di solleciti, s'intravedono i primi tangibili risultati. Nel laboratorio di cardiologia e nel reparto di radiologia sono arrivati gli ecografi - ha commentato Tavernise - mentre sono stati avviati i lavori propedeutici all’installazione della tac. Evento storico - ha aggiunto l'esponente pentastellato - che potrà dare ossigeno all’ospedale di Rossano dimezzando così le liste d’attesa. Tra un mese, inoltre, è previsto l'arrivo del mammografo e questo proposito mi farò portavoce della necessità di adeguamento dei locali destinati a ospitarlo».

«La riapertura di questo ospedale - ha aggiunto il capogruppo pentastellato Tavernise - rappresenta la mamma di tutte le battaglie. L'obiettivo non è lontano considerato che questo presidio ospedaliero, insieme con quelli di Praia a Mare e Trebisacce, in quanto ospedali di zona disagiata, è stato inserito nel piano operativo regionale».

In mezzo, la trasformazione del punto di primo intervento in pronto soccorso. Che sia la volta buona, dopo anni di attese e di aspettative tradite, lo sperano in tanti. All'indomani dell'insediamento del presidente della Regione Roberto Occhiuto, i sindaci dei comuni interessati si erano fatti portavoce delle legittime rivendicazioni dei cittadini. Star di fama internazionale hanno sposato la causa dell'ospedale di Cariati, cui è stato dedicato anche un docufilm.