La rivoluzione dei vaccini a mRNA, già conosciuti in tutto il mondo per il loro impiego nella lotta al Covid-19, potrebbe aprire nuovi scenari anche nella cura dei tumori. La ricerca oncologica guarda con crescente interesse a questa tecnologia, con risultati incoraggianti che arrivano dalle sperimentazioni sul melanoma e prospettive di applicazione anche ad altre patologie oncologiche, tra cui il tumore del polmone, una delle neoplasie più diffuse e aggressive.

Una luce in fondo al tunnel

A fare il punto sulle nuove frontiere della ricerca è Gianfranco Filippelli, coordinatore regionale della Rete oncologica della Calabria, intervistato in occasione del congresso Ivas, che si è svolto a Paola lo scorso 31 ottobre.

«I dati sono stati presentati all'ultimo congresso europeo di oncologia, che si è tenuto a Madrid la settimana scorsa – spiega Filippelli –. I risultati sono eccellenti per quanto riguarda questo vaccino, costruito secondo la stessa metodica utilizzata per il vaccino contro il Covid. I risultati sono promettenti nel melanoma, con tassi di risposta eccellenti».

Nuove speranze

La sperimentazione, tuttavia, non si ferma al melanoma. La stessa tecnologia viene infatti testata anche su altre patologie oncologiche, a partire dal tumore del polmone, che rappresenta una delle principali sfide per la ricerca medica.

«Si sta testando lo stesso vaccino anche su altre patologie, ad esempio sul tumore del polmone, che è un big killer, molto più frequente del melanoma. A breve si testerà anche su tante altre patologie», ha aggiunto il coordinatore regionale della Rete oncologica.

Una prospettiva che potrebbe segnare un cambiamento profondo nell'approccio terapeutico alle malattie oncologiche. L'obiettivo della ricerca è sfruttare le potenzialità della tecnologia a mRNA per sviluppare trattamenti capaci di aiutare il sistema immunitario a riconoscere e contrastare le cellule tumorali.

Una rivoluzione scientifica

Filippelli guarda con fiducia a questa evoluzione scientifica e non nasconde una prospettiva ambiziosa, che per ora resta un orizzonte di ricerca: «Siamo all'alba di una nuova era della terapia medica dei tumori, che sicuramente si allargherà e probabilmente, questo è il mio sogno che ho sempre avuto, non solo mio ma anche di tutta la comunità scientifica, addirittura forse con un solo farmaco si riuscirà a curare tutti i tumori».

Una prospettiva ancora lontana dall'essere una realtà clinica, ma che restituisce il senso delle aspettative riposte nella ricerca. La sfida, adesso, è trasformare i risultati delle sperimentazioni in terapie efficaci e sicure, capaci di offrire nuove possibilità ai pazienti oncologici.