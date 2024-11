Arriva una grande opportunità per la ricerca, utile a dare una spinta innovativa alla cura di malattie, spesso rare e che per questo non trovano soluzioni adeguate. Il settore Prevenzione del dipartimento Salute della Regione Calabria, in questi giorni sta coordinando una massiccia campagna divulgativa sul secondo bando finanziato con fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il bando pubblicato, sul sito del Ministero Salute, verte sulle seguenti tematiche: Proof of concept (PoC); Tumori Rari (TR); Malattie Rare (MR); Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio- assistenziali: Innovazione in campo diagnostico, Innovazione in campo terapeutico; Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio- assistenziali: Fattori di rischio e prevenzione, Eziopatogenesi e meccanismi di malattia.

Le procedure di presentazione sono iniziate il 27 aprile 2023. La proposta progettuale deve essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (Workflow della Ricerca - WFR), accessibile tramite l’identità SPID del soggetto proponente al seguente link https://ricerca.cbim.it. II bando prevede scadenze intermedie: 11 maggio 2023 accreditamento ricercatori; 16 maggio 2023 presentazione Letter of Intent (LOI); 23 maggio 2023 accettazione e conferma LOI.