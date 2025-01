Si susseguono i disagi per gli utenti che devono accedere ai servizi sanitari di norma assicurati dal polo sanitario territoriale “Umberto I” di Catanzaro. Da due giorni tutte le attività sono state sospese a causa di un guasto sulla linea internet. A confermarlo – dopo diverse segnalazioni giunte da pazienti in cura – è un cartello affisso alla porta d’ingresso dell’edificio sanitario di competenza dell’Asp di Catanzaro.

«Si comunica alla pubblica utenza che, per assenza della linea internet, tutti i servizi sono sospesi. Per gli utenti che devono fare visite ambulatoriali per quanto riguarda il pagamento del ticket, si prega di voler provvedere presso le farmacie convenzionate».

Impossibile infatti procedere alle prenotazioni di esami e visite e a tutti gli altri servizi. I cittadini che generalmente affluiscono di buon mattino al polo per accedere ai servizi assistenziali sono stati costretti ad andar via e a rimandare a data da destinarsi.