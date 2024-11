I sanitari dei Ppi di Scilla, Palmi e Oppido Mamertina saranno inviati all'ospedale del Reggino. La decisione è stata presa nel corso di una riunione convocata dal commissario Di Furia: «Avrà effetti dalle ore 8.00 del giorno 11 luglio 2022 e per i 15 giorni successivi salvo prorogarsi della criticità»

«Si concorda di chiudere i Ppi di Scilla, Palmi e Oppido Mamertina trasferendo temporaneamente il personale medico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polistena al fine di non interrompere la continuità del servizio».

È quanto si legge nel verbale della riunione svoltasi questa mattina del collegio di direzione dell’Asp di Reggio Calabria, convocata d’urgenza dal commissario straordinario Lucia Di Furia. L’emergenza nel nosocomio reggino insiste da diverso tempo e nella giornata di ieri, da quanto si apprende, il commissario recatosi a Polistena per un controllo si è trasformato, per un giorno, da manager a medico, al fine di garantire regolarmente il servizio di assistenza ai cittadini.

«La decisione avrà effetti dalle ore 8.00 del giorno 11 luglio 2022 e per i 15 giorni successivi salvo prorogarsi della criticità – si legge ancora nela verbale -. Il commissario demanda al direttore del Suem 118 ed al Direttore ff del presidio di Polistena le comunicazioni e disposizioni organizzate necessarie a rendere effettiva la decisione assunta. Altresì comunica che provvederà nell'immediatezza a informare il presidente della conferenza dei sindaci, con riserva di indire sul punto la conferenza medesima nella prima data utile». Il commissario Di Furia inoltre «si riserva di informare la competente Autorità Giudiziaria ove si consumino comportanti non in linea con le disposizioni aziendali».

Presenti alla riunione: Dr. Salvatore Barillaro, direttore Distretto Tirrenico; Dr. Domenico Carboni, direttore Distretto Reggio Calabria; Dr.ssa Sabrina Albanese, dirigente medico del Distretto Reggio Calabria; Dr. Giuseppe Zuccarelli, direttore medico di Presidio Melito PS; Dr. Domenico Minniti, direttore Suem 118 Asp Rc; Dr. Antonio Laganà; direttore Dipartimento Chirurgico; lng. Carmelo Minniti, dirigente responsabile lngegneria Clinica ASP; Dr.ssa Maddalena Berardi, direttore Amministrativo Asp.

Collegati in remoto: Dr. Roberto Mittiga, Ufficio Tecnico Asp; Dr. Filippo Carrozza, direttore Gru; Dr.ssa Angela Minniti, Direttore Aa.Gg.; Dr.ssa Lidia Loiacono, dirigente medico Responsabile Emergenza Covid; Dr. Francesco Nasso, Direttore medico ff di Presidio Ospedale di Polistena; Dr.ssa Silvana Mordace, Direttore Distretto lonico; Dr. Domenico Giuffrida, Direttore Sanitario ff.