'I ritardi nell'autorizzazione dell'ospedale sono inaccettabili' dichiara la consigliera regionale crotonese

“Sono veramente rammaricata per non aver potuto partecipare alla riunione del “ Comitato pro-Marrelli” tenutasi nella giornata di ieri, perché impegnata a Reggio Calabria in una importante Commissione consiliare”. Così scrive il consigliere regionale crotonese Flora Sculco, in un comunicato stampa.



“Intervengo oggi per ribadire che, i ritardi accumulati nella concessione dell’autorizzazione all’avvio delle attività del Marrelli Hospital non sono più concepibili e nemmeno accettabili. Inconcepibile perché come più volte dichiarato da “ tutti e da ognuno “, si tratta di una struttura di eccellenza, la cui apertura sarebbe un rafforzamento ed una qualificazione del sistema sanitario territoriale crotonese ed anche un vantaggio per l’intera struttura sanitaria regionale , poiché aiuterebbe a risolvere il grave problema della migrazione sanitaria. E’ poi , del tutto, insopportabile una lungaggine che rischia di compromettere la vita della struttura, del Marrelli Hospital, e pregiudicherebbe, inoltre, l’occupazione già realizzata e in forza da oltre due mesi. Per questo ritengo che non ci sia da perdere tempo, e con la massima celerità bisogna adoperarsi per consentire, finalmente, l’avvio delle attività della struttura. In questo senso si sono espressi, più volte, tutte le Istituzioni locali e provinciali oltre a tutte le realtà associative rappresentative del mondo del lavoro, dell’impresa e degli organi categoriali e professionali".



"Anche l’Assemblea di ieri del comitato pro-Marrelli Hospital molto partecipata dalla generalità dei lavoratori , e a cui hanno preso parte anche tutti i rappresentanti a qualunque livello della Città e della Provincia di Crotone, ha dimostrato, ancora una volta , la più totale sintonia , ed ha richiesto a gran voce decisioni rapide e concrete ; manifestando anche il proposito di scendere in “ piazza “ per tutelare e difendere le legittime prerogative del Marrelli Hospital come un obbiettivo ritenuto prioritario da tutto il Popolo dell’intera provincia di Crotone.



Per quanto mi riguarda confermo il mio impegno di sostegno e di partecipazione a qualunque, anche forte e decisa, iniziativa che lo stesso Comitato, le Istituzioni, le organizzazioni sindacali e professionali dovessero decidere ed intraprendere “.