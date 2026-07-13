Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)

Si è ufficialmente aperta in Calabria la stagione delle assunzioni in sanità, a dirigere le operazioni Azienda Zero, che gradualmente si appresta ad acquisire le funzioni amministrative dalle aziende sanitarie. Con la regia dell’ente di governance, i concorsi vengono infatti espletati su base regionale accentrandone la gestione. Dopo le aree di prima emergenza è adesso il turno degli anestesisti rianimatori, figura altamente ricercata e di cui gli ospedali risultano sprovvisti.

Sono 40 i posti da dirigente medico da colmare nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Il concorso sarà preceduto da una procedura di mobilità. Il numero del personale ricercato è stato definito sulla base dei fabbisogni espressi dagli enti del servizio sanitario: le carenze maggiori si registrano rispettivamente alle Asp di Vibo Valentia e Reggio Calabria. A Vibo ne mancano all’appello 19, in riva allo stretto invece 12. Quattro all’Asp di Cosenza, tre all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e due all’Asp di Catanzaro.

Procedure aperte anche per medici da destinare ai reparti di radiodiagnostica. I posti banditi sono 24 così ripartiti: 8 all’Asp di Reggio Calabria, 7 all’Asp di Catanzaro, rispettivamente tre all’Asp di Cosenza e Vibo Valentia, due all’Asp di Crotone e uno alla Dulbecco di Catanzaro. Anche questo concorso sarà preceduto dalle procedure di mobilità.

Nei giorni scorsi, era stato inoltre pubblicato l’avviso per il reclutamento di medici da destinare ai reparti di neurologia per 19 posti.