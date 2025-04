È sold out la prima edizione del corso, iniziato a Villa Rendano, di Ultrasonologia in medicina e biologia, la Scuola accreditata S.i.u.m.b. (Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia) istituita all’ospedale Annunziata di Cosenza.

La Scuola diretta da Giovanni Vallone, responsabile dell’Uo di Ablazione percutanea ecoguidata è rivolta ai medici specialisti, medici di medicina generale e quanti altri specialisti e specializzandi operino nell’area assistenziale. Il corso della durata annuale di 120 ore, consta di una parte teorica costituita da seminari e lezioni interattive sulle tecniche ecografiche, sulle metodologie di studio e la refertazione e una parte pratica che prevede l’esecuzione di 200 esami ecografici effettuati in autonomia dai partecipanti. Obiettivo della Scuola è quello di fornire gli strumenti e le conoscenze teoriche, tecniche e pratiche di ecografia clinica.

«Il percorso formativo - ha dichiarato il dr Giovanni Vallone, responsabile della Scuola di Ultrasonologia - è articolato in lezioni teoriche e pratiche che consentono ai partecipanti, di acquisire competenze e abilità utili allo svolgimento degli esami ecografici dei principali distretti anatomici, alla stesura dei referti e all’utilizzo appropriato delle apparecchiature diagnostiche che all’ospedale Annunziata sono di ultima generazione e altamente tecnologiche». Al termine del corso, agli allievi verrà rilasciato un attestato di frequenza, riconosciuto ai fini della partecipazione al “Corso teorico nazionale” che la S.i.u.m.b. organizza ogni anno per il conseguimento del Diploma Nazionale di competenza in ecografia clinica.