Oltre all’ortopedico che ha lasciato lo Jazzolino e adesso lavora in una clinica vibonese, anche una dottoressa sarebbe uscita dalla missione calabrese per andare a esercitare in Spagna. Il commissario che guida l’Azienda sanitaria provinciale: «Da non credere, ho allertato Questura e Prefettura. Voglio capire se questa cosa è regolare»

«Mi sembra una beffa. È proprio vero che a Vibo Valentia non ci facciamo mancare mai niente…». È sarcastica ma anche amara la reazione del commissario dell’Asp Vittorio Piscitelli all’inchiesta de Il Vibonese che ha raccontato di un medico cubano in forza all’ospedale Jazzolino che ha deciso di mollare la sanità pubblica calabrese per andare a lavorare a due passi, ma nel settore privato: Villa dei Gerani.

«Stiamo facendo le nostre verifiche – continua Piscitelli -. Anche se continua a sembrarmi una cosa impossibile, abbiamo segnalato l’episodio a Prefettura e Questura. Voglio sapere da loro se una cosa così è regolare. Perché mi sembra incredibile che un medico cubano venuto in Calabria per aiutare la sanità pubblica decida di passare al settore privato. Lo può fare? Non lo so. Per questo ho chiesto a questore e prefetto».

Intanto la clinica vibonese conferma: «Sì, adesso lavora con noi sulla base di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto a tempo determinato».

