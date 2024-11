Lo ha dichiarato il consigliere regionale Michele Mirabello. 'Il decreto sul riordino della rete ospedaliera va revocato e ripensato'

"Quello dei primari dello Jazzolino è un gesto forte che va apprezzato e che rappresenta un segnale importante al ministro Lorenzin ed al commissario Scura".Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Michele Mirabello in seguito alla lettera di dimissioni dei primari dello Jazzolino di Vibo Valentia dopo il decreto del commissario Massimo Scura sul riordino della rete ospedaliera.

"Credo che questa presa di posizione che si assume a Vibo, e che segue le altre forti proteste che si levano dalle altre province, costituisca unitamente al fermo rigetto proveniente dal Presidente della Giunta Mario Oliverio e dalla totalità dei consiglieri regionali della Calabria un punto definitivo di rottura del quale Scura dovrà necessariamente prendere atto".

"Del resto - ha continuato Mirabello - è stata altresì depositata in parlamento una interrogazione a firma di 17 parlamentari del pd. Il decreto sul riordino della rete ospedaliera calabrese oramai a detta di tutti è considerato un atto contro la Calabria, contro i territori, contro gli utenti che non sta più in piedi e che va rapidamente revocato e ripensato".