Le dosi di vaccino non sono arrivate e i prenotati della mattina dovranno tornare nel pomeriggio alle 14. È successo stamane, e non è la prima volta, al centro vaccinale di Mormanno dove decine di cittadini, provenienti non solo dal Pollino ma anche dallo Jonio e dal Tirreno, che si erano prenotati sono stati costretti a fare rientro a casa. A darne notizia è stato Gianluca Grisolia, ex sindaco di Mormanno e attualmente dirigente provinciale di Forza Italia.

«Mi dispiace oggi - ha dichiarato Grisolia - dover proseguire la giornata con una polemica, ma non posso esimermi. Ancora una volta, la seconda per Mormanno, si prenotano i vaccini per la mattina. La gente si organizza e si sposta di grande lena. Arrivano tutti al centro vaccinale, ma viene candidamente detto loro di ritornare alle 14 perché i vaccini arriveranno ( da dove ?!? ) a quell'ora. Non è possibile sopportare queste cose - sostiene l'ex sindaco di Mormanno - ci sarà un responsabile di questo benedetto semplice procedimento amministrativo? Ho subito avvisato per vie brevi le massime autorità Asp e le autorità politiche e istituzionali del territorio affinché si attivino nella speranza che tutto questo non succeda mai più».