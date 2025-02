La Regione Calabria ha avviato un nuovo progetto nei Pronto Soccorso: il Caring Nurse. Ha l'obiettivo di migliorare la comunicazione tra ospedali e familiari dei pazienti.

Il servizio, voluto fortemente dal presidente della Regione e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto, nasce per garantire un punto di riferimento ai parenti dei pazienti che accedono alle strutture di emergenza.

«Spesso, nelle aree di emergenza - ha detto in un video - i familiari faticano a ricevere informazioni tempestive sulle condizioni dei loro cari. Per rispondere a questa esigenza, la Regione ha introdotto la figura di un infermiere dedicato esclusivamente alla comunicazione con i parenti».

«Loro possono fare affidamento su di noi. Forniamo qualsiasi tipo di informazione autorizzata dal paziente e diamo anche dei numeri di telefono dedicati, così che i familiari possano rimanere aggiornati senza dover rimanere fisicamente all'interno della struttura ospedaliera» ha aggiunto ancora Occhiuto.

Attualmente il progetto Caring Nurse è operativo nei Pronto Soccorso di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, con l'intenzione di estenderlo progressivamente a tutti gli ospedali della Calabria nelle prossime settimane. L'iniziativa punta pertanto a garantire una comunicazione efficace per almeno 12 ore al giorno, riducendo l'ansia e l'incertezza dei parenti.

Come identificare i Caring Nurse nei Pronto Soccorso

Nel video di presentazione, si svelano altri particolari. Per facilitare il riconoscimento di questi operatori, le Caring Nurse indossano divise specifiche con il logo del servizio e la scritta "Come posso aiutarti?", in linea con la mission del progetto: sostenere le famiglie e accompagnarle nel percorso assistenziale del paziente. Oltre alla comunicazione diretta, la Regione prevede la raccolta di questionari di gradimento per perfezionare il servizio in base ai feedback dell'utenza.

«Abbiamo avuto una risposta molto positiva dai cittadini. Questo progetto rappresenta un passo avanti nell'umanizzazione delle cure e nella gestione dell'emergenza nei Pronto Soccorso» hanno concluso dalla Regione. Con il Caring Nurse, la Calabria punta a rendere il Pronto Soccorso un luogo più accessibile e attento alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, migliorando la qualità del servizio sanitario regionale».