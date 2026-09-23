Rispetto al 2023 il punteggio è migliorato ma non abbastanza: 189 su un massimo di 300 per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale gratuitamente o dietro pagamento del ticket
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Nel 2024 in Calabria il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Ssn eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è risultato di 189 su un punteggio massimo di 300.
È quanto emerge dall'analisi del Gimbe secondo cui la Calabria si posizionava ultima tra le regioni e province autonome ed era inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) con un punteggio insufficiente nell'area dell'assistenza distrettuale. Rispetto al 2023, anno in cui la Regione è risultata comunque inadempiente, nel 2024 il punteggio totale della Regione è migliorato (+12).
In dettaglio, dalla valutazione dei 27 indicatori del Nuovo sistema di garanzia, suddivisi in tre aree - prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera - la Regione si collocava: 17a per l'area della prevenzione; ultima per l'area distrettuale; 16a per l'area ospedaliera.