Nell’ambito delle iniziative per il 14 novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale del diabete, i diabetologi e gli operatori sanitari della sezione regionale della Società Italiana di Diabetologia (SID), saranno presenti domenica 18 Novembre, dalle ore 11 alle ore 18, all’interno del Parco Commerciale I Due Mari per offrire ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni sulla malattia e di effettuare gratuitamente un esame della glicemia.

Questa semplice misurazione, effettuabile in pochi minuti, consentirà ai medici di fornire alle persone interessate indicazioni sul loro rischio di sviluppare diabete e di consigliare, a chi dovesse averne necessità, esami più approfonditi.

Saranno inoltre presenti i giovani dietisti dell’Università di Catanzaro Magna Graecia che distribuiranno un breve questionario che permetterà a chi lo desidera di valutare la propria aderenza alla Dieta Mediterranea, un regime dietetico, nato nel nostro territorio, che ha dimostrato di essere fondamentale nel ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e obesità.

Il diabete è una patologia che può colpire ogni famiglia ed in famiglia va combattuto, mangiando bene, facendo attività fisica e ponendo attenzione ai fattori di rischio.

Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 saranno organizzati attività ricreative che permetteranno alle famiglie, in particolare ai bambini e ai ragazzi di imparare, giocando, come adottare fin da subito stili di vita sani per diminuire il rischio di andare incontro alla malattia.

Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio, che potranno utilizzare per mettere in pratica quanto imparato e per i vincitori sono in palio premi speciali.

All’interno del Parco Commerciale saranno inoltre presenti volontari rappresentanti dell’associazione di pazienti affetti da diabete di tipo 1 ABC Diabete Onlus, disponibili a condividere la propria esperienza con la malattia.

Offriranno infine il loro contributo alla buona riuscita dell’evento, gli studenti di medicina appartenenti al SISM (segretariato italiano studenti di medicina) che accoglieranno le persone interessate e le indirizzeranno agli stand dei medici ed animeranno i giochi del pomeriggio.