Gli operatori di centrale scrivono alla rsu aziendale per invitarla ad intervenire: «Da tre mesi senza giustificativi per regolarizzare i tabulati delle presenze»

Una nuova grana per la centrale operativa 118 di Catanzaro i cui dipendenti denunciano una «grave inadempienza dell’incaricata per la gestione rilevazioni delle presenze» dell'Azienda sanitaria provinciale. In una nota il personale segnala «la mancata registrazione di tutti i permessi retribuiti e dei giustificativi indispensabili» ai fini della regolarizzazione «dei tabulati di presenze da luglio ad oggi»

Tre mesi privi della documentazione utile a dimostrare la legittima assenza dal servizio o le presenze provocando «un grave nocumento ai dipendenti ed alle loro famiglie». Con la nota, inviata alla rsu aziendale, si invita «ad interessarsi immediatamente della questione e se necessario chiedere l’immediata sostituzione dell’incaricata in quanto si stanno verificando seri problemi di giustificazione della presenza in servizio».

«La rsu - scrivono ancora i dipendenti del 118 - rappresenta il riferimento principale per il rispetto dei principi contrattuali, di conseguenza ci aspettiamo un’azione forte, congiunta e risolutiva di una problematica che si trascina ormai da molto tempo».