Il consigliere regionale interroga la 'sua' Giunta sui gravi ritardi nella realizzazione dei tre nuovi ospedali, a Vibo Valentia, nella sibaritide, e a Gioia Tauro.

Investimenti per 438 milioni di euro - "La Regione Calabria – scrive Guccione - ha in itinere la costruzione dei tre nuovi ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro per un importo complessivo e già stanziato di 438.020.737,32€".



Nuovo ospedale della Sibaritide - "Nel mese di settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto per il nuovo ospedale della Sibaritide tra la Regione Calabria, l'Asp di Cosenza e la società Ospedale della Sibaritide società consortile per azioni. Per questa struttura si prevede una dotazione di 334 posti letto per acuti e 42 posti letto tecnici per un totale di 376 p.l. per una spesa complessiva di 143.921.997,42 € ma, nonostante il contratto sia stato firmato a settembre 2014, oltre sedici mesi fa, ancora non risulta essere stato aperto il cantiere".



Nuovo ospedale Gioia Tauro - "Stesso discorso per il nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro per il quale si prevede una dotazione di 314 posti letto per acuti oltre 38 posti letto tecnici per un totale di 352 p.l. totali, con un impegno di spesa pari a 150.133.542,61€ e, nonostante il contratto di concessione è stato firmato a marzo 2015, oltre dieci mesi fa, ancora oggi non risulta essere stato aperto il cantiere".



Nuovo ospedale Vibo Valentia - "A Vibo Valentia si prevede una dotazione di 350 posti letto oltre 42 posti letto tecnici per un totale di 392 p.l. con un impegno di spesa pari a 143.965.197,29 €. Anche in questo caso, nonostante il contratto sia stato firmato a settembre 2014, ancora oggi non risulta essere stato aperto il cantiere".



180 milioni a Reggio - Oltre agli ingenti ritardi, Guccione fa rilevare una nuova opportunità nell'iniziativa avviata dall'Inail "che l'11 dicembre 2015, ha pubblicato l'elenco delle domande ammissibili per l'effettuazione di iniziative immobiliari di utilità sociale. Tale elenco, è stato trasmesso al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero delle Finanze per gli adempimenti di competenza e, in questo elenco, risulta accolta la richiesta dell'Azienda ospedaliera Bianchi – Melacrino - Morelli di Reggio Calabria per 180 milioni di euro".



Alla luce di quanto sopra esposto, il consigliere Guccione chiede alla Giunta "iniziative urgenti" per recuperare i gravi ritardi che si registrano nella realizzazione dei tre nuovi ospedali, prima di incorrere in contenziosi con le ditte aggiudicatrici. L'obiettivo deve essere "bloccare l'iter dell'apertura dei canteri, per la realizzazione di tre nuove strutture ospedaliere per complessivi 1.120 posti letto e per un investimento già disponibile pari a 438.020.737,32€ che potrebbe garantire una boccata d'ossigeno e un rilancio del sistema economico calabrese".