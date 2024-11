«Le Regioni hanno bisogno di risorse ma soprattutto di riforme». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, entrando in conferenza delle Regioni, in vista dell'incontro con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in programma nel pomeriggio.

«Io lavoro in una regione che ha dovuto prendere medici da Cuba. Lavorano molto bene ma è assurdo che medici italiani debbano dimettersi dal pubblico per andare a lavorare all'estero e poi noi andiamo a prendere medici dall'estero - ha sottolineato Occhiuto -. Aspettiamo interventi incisivi del governo sul fronte del reclutamento».