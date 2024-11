«Attenzione. Sanibook sta avendo un grande successo. Adesso siamo pronti allo step successivo». Ad affermarlo è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che su Facebook ha pubblicato anche un video dove traccia un bilancio sul portale, voluto dallo stesso governatore, nato per consentire ai cittadini di segnalare episodi di malasanità e che ha già prodotto numerose denunce di disservizi o comportamenti incivili da parte del personale sanitario.

Secondo Occhiuto, è giunto il momento di intraprendere il prossimo passo verso il miglioramento del sistema sanitario calabrese: «Come vi avevo detto qualche settimana fa la Regione selezionerà 80 rilevatori laureati che per tre mesi andranno in giro negli ospedali calabresi per segnalarci ciò che funziona e ciò che non funziona».

«Continuate anche voi a scriverci - si legge in conclusione - perché il vostro contributo è prezioso per migliorare la qualità e i servizi dei nostri presidi ospedalieri».