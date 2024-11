Per la sigla sindacale si tratta di «un rinforzo per l'intero sistema sanitario e dell'ospedale cittadino, affollato di pazienti e in sotto numero di organico»

L'Unione Sindacale di Base annuncia in una nota stampa: «la storica vittoria ottenuta grazie alla delibera n. 59 del 15/02/2023 emanata dall'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza. Questa delibera sancisce la stabilizzazione di 35 coraggiosi lavoratori, precedentemente assunti con contratto Co.Co.Co. durante l'emergenza Covid-19. La lotta instancabile condotta dai lavoratori, uniti sotto la bandiera dell'USB, ha dato i suoi frutti dopo oltre un anno di impegno e determinazione. La conversione del contratto da Co.Co.Co, di tipo "autonomo" e a tempo determinato, a un contratto subordinato e a tempo indeterminato rappresenta l’ennesima vittoria importante ottenuta dalla nostra organizzazione sindacale all’interno del Sistema Sanitario Nazionale».

«Con la stabilizzazione, questi 35 lavoratori - prosegue la nota- ottengono non solo un riconoscimento per l’impegno profuso durante la pandemia, ma anche maggiori diritti e tutele. Tra i benefici, vi sono le ferie e la malattia retribuite, il diritto all'infortunio lavorativo coperto dall'INAIL e la tredicesima mensilità. Ma questa stabilizzazione non è soltanto un successo di natura sindacale per i lavoratori, ma anche un rinforzo per l'intero sistema sanitario di Cosenza, poiché inserisce in maniera permanente nuovi lavoratori presso il pronto soccorso (e non solo) dell'ospedale cittadino, costantemente affollato di pazienti e in sotto numero di organico».

«Va sottolineato che questa conquista è il risultato di un lungo e arduo percorso di lotta, che ha coinvolto attivamente i lavoratori e il sindacato. Infatti, questa lunga - continua la nota stampa del sindacato- battaglia ha attraversato molteplici fasi, raggiungendo persino il Parlamento Italiano e determinando una modifica di legge per consentire la stabilizzazione dei lavoratori contrattualizzati con il Co.Co.Co. La tenace resistenza dei Co.Co.Co. dell'Annunziata di Cosenza, durata più di un anno ed espressa anche attraverso forme di astensione dal lavoro, diventa un esempio ispiratore per tutti i lavoratori precari e non del nostro Paese, per tutti coloro che quotidianamente sopportano condizioni umilianti sul luogo di lavoro. Questa vertenza infatti è un esempio concreto di come, attraverso la lotta, un gruppo coeso e determinato di lavoratori insieme ad una organizzazione sindacale degna di questo nome, riesce ad ottenere vittorie materiali importanti sia a livello locale che nazionale».

Questa vittoria è solo l'ultimo capitolo- conclude la sigla sindacale-. di una lunga storia di successi dell'USB nella sanità calabrese. Ma nonostante questo non consideriamo questo percorso concluso e continueremo a combattere fino a quando tutti i lavoratori del Sistema Sanitario Nazionale non otterranno il giusto riconoscimento attraverso un sacrosanto contratto a tempo indeterminato, perché siamo convinti che ogni battaglia vinta sui luoghi di lavoro oltre a strappare migliori condizioni per chi lavora ha anche una ricaduta immediata nel miglioramento del nostro Sistema Sanitario».