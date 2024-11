La situazione della sanità a Corigliano Rossano continua a peggiorare, con una crisi del personale infermieristico che colpisce duramente il presidio ospedaliero "Guido Compagna". In particolare, la divisione di Psichiatria ha visto ridursi drasticamente il numero di infermieri da 13 a 7 unità, rendendo impossibile la programmazione delle ferie e minacciando la sospensione dei ricoveri. Questa emergenza del personale non è isolata, poiché un problema analogo sta affiorando anche nella divisione di Rianimazione.

Nel maggio scorso, una nota è stata inviata ai vertici aziendali per segnalare questa situazione critica. Tuttavia, finora, non sono state prese misure concrete per affrontare la carenza di personale, lasciando i reparti in una condizione di grave sofferenza. La carenza di infermieri non solo compromette la qualità delle cure fornite, ma mette a rischio anche la salute e il benessere degli operatori sanitari rimasti, che sono costretti a sostenere turni massacranti senza adeguate pause.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le organizzazioni sindacali e i vertici del presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva a questa emergenza.