Gli ispettori ministeriali in visita all’ospedale di Locri. Il Ministero della Sanità ha inviato i propri funzionari nella struttura di contrada Verga per far luce sulle ultime morti sospette, relative al decesso di un neonato in sala parto lo scorso febbraio e per cui la Procura di Locri ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari, e a quella di un ragazzo indiano avvenuta tra Natale e Capodanno dopo circa 10 ore di attesa al Pronto Soccorso.