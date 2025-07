Da qualche giorno è entrato ufficialmente in funzione il “Pronto Soccorso Ortopedico” dell’ospedale San Francesco di Paola. Si tratta di un ambulatorio che si occupa esclusivamente di emergenze e urgenze di micro e macro traumatologia. La direzione è affidata al dottor Massimo Candela, che è anche primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale paolano.

Gli obiettivi del Pronto soccorso ortopedico a Paola

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di snellire gli accessi al pronto soccorso e, soprattutto, per velocizzare, attraverso il protocollo "Fast Track", l'esecuzione delle consulenze ortopediche urgenti, migliorando l'efficienza nella gestione dei casi di micro e macro-traumatologia. In attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso generale, il cui inizio è previsto la settimana prossima, è stato individuato e attrezzato uno spazio dedicato all'interno dell'area emergenziale, precedentemente utilizzato per la gestione dei codici verdi. «Questa iniziativa – ha dichiarato il dottor Candela – è un modo per dare risposte immediate ai pazienti traumatizzati».

Ambulatorio attrezzato

Nell'ambulatorio, durante le ore diurne, saranno presenti quotidianamente un medico ortopedico e un tecnico gessista della Uoc di Ortopedia, dotati di tutti presidi necessari per affrontare tempestivamente le emergenze traumatologiche dei pazienti. «Questo intervento - fa sapere l'Asp di Cosenza - rappresenta un ulteriore passo in avanti nella razionalizzazione delle Risorse Sanitarie e nella risposta tempestiva ai bisogni dei pazienti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio e garantire una presa in carico più rapida ed appropriata dei casi ortopedici urgenti».

Il risultato è frutto della sinergia tra l’Uoc di Ortopedia e Traumatologia dello spoke Cetraro - Paola, diretta da Candela, e l’Uoc di Medicina di Emergenza e Urgenza del medesimo spoke, diretta da Orsola Sguglio, responsabile dei pronto soccorso di Paola, Cetraro e San Giovanni in Fiore. «Devo dire che grazie all'aiuto del mio staff, sia di Cetraro, di Paola che di San Giovanni in Fiore, medici e infermieri – ha detto la dottoressa Sguglio ai nostri microfoni - riusciamo a gestire l'emergenza in maniera ottimale. Questo soprattutto per il rapporto che c'è tra me e il dottore Candela, tra i nostri dirigenti e il nostro personale, perché da soli non si va da nessuna parte. La nostra azienda ci è stata molto vicino. Devo ringraziarla perché ha appoggiato al massimo questo nostro progetto, ringrazio anche la nostra direzione generale».