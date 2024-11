L'intervento è stato richiesto già nel 2022 ma da allora ancora niente è stato fatto: «Il degrado che c’è in tutti i reparti, nell’area esterna e nella struttura»

Il Comitato spontaneo a tutela della salute dei cittadini della Piana rivendica a gran voce una nuova rampa di accesso per le persone con disabilità all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena. «Da quella attuale, dove si entra negli ambulatori, una carrozzella stenta a passare, poiché ci sono dislivelli e buche. Altresì, è collocata in una zona scomoda. Per raggiungere i reparti, difatti, si deve fare un giro lungo e al contrario».

Il gruppo guidato dal presidente Marisa Valensise, aveva richiesto l’intervento già nel novembre 2022 «per ridare la giusta dignità alle persone con disabilità».

Un membro del Comitato Francesco Nasso spiega che «Avevamo chiesto la realizzazione di una rampa decorosa all’ingresso principale, molto più fruibile. Ci hanno detto che avrebbero fatto uno studio di fattibilità, e che intanto avrebbero risistemato quella esistente, rifacendo anche la segnaletica nuova. Ma da allora nulla è cambiato».

Il gruppo evidenzia anche «il degrado che c’è in tutti i reparti, nell’area esterna e nella struttura. Abbiamo più volte avuto confronti per chiedere la riqualificazione dell’ambiente esterno dell’ospedale, ma ci hanno rinviato con varie motivazioni. È uno scaricabarile continuo. Non ci hanno mai ascoltato».

Poi i componenti del Comitato si rivolgono direttamente a Roberto Occhiuto, commissario ad acta della Sanità in Calabria: «Noi rivendichiamo i nostri diritti e il presidente davanti alle Tv ci risponde che per l’ospedale di Polistena - verso il quale ha un “debole” (e meno male aggiungiamo noi) - ha fatto tanto, togliendo anche le buche che c’erano presso il Pronto soccorso. Ma non è stato risanato nulla, è stato fatto solo un restyling superficiale. Il Pronto soccorso sta cadendo a pezzi e tutto lo schifo che c’è dietro è ancora lì». Il Comitato si augura che ci possano essere miglioramenti con la manifestazione indetta a Polistena il 4 maggio prossimo, al fine di rilanciare la Sanità pubblica nella Piana.