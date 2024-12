La consigliera regionale e presidente della commissione Sanità annuncia la riattivazione deliberata oggi dall’Asp di Cosenza: 21 i posti letto ordinari, 4 in day hospital e 4 in Dh multidisciplinare

«Con la riattivazione del reparto di Medicina ed il riordino e l’attivazione dei servizi ospedalieri del presidio ospedaliero di Trebisacce, deliberato oggi, giovedì 12 dicembre, dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, questo territorio oggi registra un evento storico». È quanto dichiara il presidente della terza commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface, esprimendo «soddisfazione per questo importante risultato che si deve all’impegno, all’abnegazione e all’attenzione del commissario e presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto».

«Con il potenziamento delle risorse umane e strumentali – si legge nella nota – e la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, si sono ripristinate le condizioni per garantire la riattivazione del reparto di Medicina Generale, che disporrà di 21 posti letto ordinari, 4 posti letto in day hospital ed ulteriori 4 in Dh multidisciplinare».

«Afferiscono al reparto di Medicina generale, gli ambulatori presenti di Ematologia, Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva, Geriatria e Diabetologia e l'ambulatorio di Ecocolordoppler ed il Dh multidisciplinare – informa Straface –. I servizi di Radiologia, Cardiologia, Anestesia, il Laboratorio Analisi, l'ambulatorio di Chirurgia Generale, saranno a supporto dell’erogazione di prestazioni e consulenze interne al reparto di Medicina e del Pronto soccorso. Il servizio di Telecardiologia, gestito dalla Uoc Cardiologia di Castrovillari, sarà attivato anche nel reparto di Medicina, nelle more della piena operatività a regime del servizio di Cardiologia».

«L’attivazione dei rimanenti reparti/servizi – conclude – è subordinata al completamento dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie».