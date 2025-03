Il reparto di Psichiatria dell’ospedale spoke di Polistena oggi è stato evacuato, pare che una paziente ricoverata abbia dato fuoco a materasso e lenzuola del proprio letto.

«Questo reparto, nel tempo, è stato da noi attenzionato, perché lasciato senza un primario oramai da molti anni – afferma Marisa Valensise presidente del Comitato a tutela della salute dei cittadini della Piana -. Ci chiediamo cosa si aspetta? Perché non si dà seguito al concorso bandito e mai concluso di qualche anno fa? Oggi i pazienti ricoverati sono stati mandati in altre strutture e altri ancora dimessi. Il reparto è stato chiuso temporaneamente, ma deve essere urgentemente ripristinato. In un territorio dove non ci sono strutture sufficienti e dove non esiste servizio adeguato, questo reparto rappresenta l'unico punto di cura per molte famiglie abbandonate al proprio destino. Vogliamo sapere come sarà riprogrammato il ripristino, i tempi e, soprattutto, come si intende proseguire».

Gli attivisti guidati da Marisa Valensise, ormai da anni, denunciano le carenze della sanità nella Piana di Gioia Tauro e monitorano da vicino la situazione dell’ospedale “Santa Maria Degli Ungheresi” di Polistena, afflitto da una cronica mancanza di personale.