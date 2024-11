L’ospedale di Soverato torna al centro dell’attenzione degli amministratori e di un incontro che il sindaco della città ionica Daniele Vacca ha chiesto al presidente della Regione Roberto Occhiuto per confrontarsi sulle criticità emerse negli ultimi mesi. «Dopo un confronto con i primari dei vari reparti e un dialogo aperto anche con il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Vincenzo Speziante - spiega il primo cittadino - ho incontrato il presidente Occhiuto. Facendomi portavoce del pensiero anche dei miei omologhi dell’ambito di Soverato, con il governatore abbiamo passato in rassegna i punti da potenziare all’interno di una struttura sanitaria che ha un ruolo strategico nella provincia di Catanzaro. Un punto di vista condiviso dal Presidente - prosegue Vacca - che ha dimostrato un’apertura per me significativa verso il potenziamento dell’ospedale del Basso Ionio. Il confronto ha toccato temi cruciali quali il sottodimensionamento del personale in servizio e la situazione del Punto nascita ormai chiuso dal 2019, per poi incentrarsi sulla critica situazione del Pronto Soccorso. Reparti che contano al loro interno delle eccellenze per quanto riguarda le professionalità mediche e che richiamano utenti provenienti anche dal territorio extracomprensoriale».

Presto un nuovo incontro

«L’ospedale oltretutto al momento é in attesa della nomina di un nuovo direttore sanitario e questo priva i medici di un confronto diretto con l’Azienda. Mi preme sottolineare che la questione non è politica e il dialogo aperto é orientato a portare una riorganizzazione che é necessaria da concretizzare unendo le varie forze e le diverse prospettive. É stata la prima occasione di confronto diretto che ho avuto con il Presidente - sottolinea Vacca - e apprezzo l’impegno da lui garantito che prenderà forma in un secondo incontro già programmato nello stretto giro di 15 giorni in cui Occhiuto ha assicurato anche una sua visita all’interno del presidio, essenziale per valutare concretamente potenzialità da sviluppare e problematiche da risolvere».