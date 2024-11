Il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale rivendica l'impegno fin qui profuso a favore del territorio dello jonio cosentino: «Mi batterò per una seconda Pet, quella in dotazione al Mariano Santo da sola non è sufficiente»

«Due infermieri e due Oss, uno in realtà già in servizio dal primo marzo 2023, andranno presto a rimpolpare il personale sanitario in forza al pronto soccorso Giannettasio di Rossano».

É quanto fa sapere il capogruppo del M5s al Consiglio regionale Davide Tavernise. «Insieme con loro, sono già arrivati due medici in Chirurgia, di cui uno è specializzando. Novità anche sul fronte direttore sanitario. Con il pensionamento del dottor Carino, è stato pubblicato il nuovo concorso per il direttore sanitario. Tutto ciò mentre prosegue l'impegno per far installare una Pet e ridurre le liste di attesa oncologiche, considerando che in un territorio così vasto come la provincia di Cosenza ne è presente solo una al Mariano Santo».

«Si delinea finalmente - continua il consigliere regionale Tavernise - la strategia di potenziamento del presidio sanitario che per troppo tempo è rimasto sotto stress e ha rischiato di non poter più garantire la sicurezza delle prestazioni alla cittadinanza di tutto il territorio della costa ionica e dell'entroterra, come denunciato ampiamente in un'interrogazione regionale presentata il 25 marzo dello scorso anno. Una denuncia forte, quella contenuta nell'interrogazione, che dopo pochi mesi ha prodotto i suoi primi risultati».

«Tuttavia va ricordato - conclude l'esponente pentastellato - che anche con queste nuove assunzioni la situazione resta da tenere sotto controllo sul fronte del personale sanitario in dotazione. Un monitoraggio necessario a colmare quelle criticità che anni e anni di abbandono hanno prodotto».