Promossa dall'Associazione Fiori Florensi con le adesioni delle altre realtà del territorio in seguito alla morte del 48enne dopo ore di attesa in Pronto soccorso: si svolgerà domani sera alle 18

"Il diritto alla sanità è salute per tutti". Questo lo slogan scelto dall'Associazione Fiori Florensi per annunciare la passeggiata silenziosa in ricordo del 48enne Serafino Congi morto in un'ambulanza sulla Statale, dopo essere stato per molte ore all'interno del Pronto Soccorso silano in attesa del trasferimento all'Annunziata di Cosenza.

«Passeggiata silenziosa per condividere insieme il mancato esercizio del diritto alla sanità» scrive l'associazione di giovani sangiovannesi in «ricordo di Serafino Congi». La passeggiata si svolgerà domani alle ore 18 dal piazzale Simet per raggiungere l'ospedale cittadino.