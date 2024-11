Le organizzazioni sindacali di Fp Cgil Calabria, Cisl Fp Calabria e Fp Cgil medici hanno sottoscritto con il commissario della sanità, Massimo Scura, un accordo sulle stabilizzazioni dei precari. Saranno tutti stabilizzati tra il 2016 e il 2018

"Dopo tanto tempo finalmente siamo riusciti a portare a casa un risultato atteso, soprattutto per quei lavoratori che, in alcuni casi da decenni, hanno svolto la loro attività professionale garantendo servizi essenziali per i cittadini. Così le organizzazioni sindacali hanno comunicato, attraverso una nota, che l'accordo con il commissario alla Sanità Massimo Scura è stato raggiunto. E' stato infatti siglato l'accordo dal quale si darà il via alle procedure per le stabilizzazioni del personale medico e infermieristico in tutta la Calabria



"Ci lascia soddisfatti perche verrà stabilizzato tutto il personale precario che ha operato all'interno del servizio sanitario regionale - continuano i sindacati - Il decreto nazionale stabilisce che le stabilizzazioni debbano avvenire nell'arco di un triennio, ma restano i doverosi adempimenti delle aziende. Noi ci auguriamo che con l'accordo di oggi le stabilizzazioni possano avvenire in un lasso di tempo più breve già dal 2016. Vogliamo davvero credere che il percorso che è stato sottoscritto con la struttura commissariale non trovi ostacoli a livello nazionale, soprattutto perché sarebbe una beffa nei confronti di professionisti che si sono spesi per anni nel portare avanti un'attività già precaria e con personale carente".



"Speriamo - concludono - che questo sia l'inizio per ridare alla Calabria normalità in un settore dove fino adesso a pagare il prezzo più alto è stato il personale".