D’ora in poi procedure per le nuove assunzioni solo in forma aggregata. Transiteranno nell’ente di governance i lavoratori che sinora si sono occupati di mobilità, assunzioni a tempo indeterminato e selezione dei direttori di strutture complesse nelle Aziende sanitarie e ospedaliere

Dopo l’Ict, Azienda Zero si prepara ad accentrare una nuova funzione sottraendola così alla gestione diretta delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Si tratta della seconda competenza acquisita, in ordine di tempo, dall’ente di governance che a partire da oggi si occuperà anche della gestione del personale, e quindi delle procedure concorsuali che d’ora in poi avverranno solo in forma aggregata.

Ict e gestione del personale

La novità è contenuta nell’ultimo decreto approvato dalla struttura commissariale che sancisce il passaggio della funzione, dopo la formazione della struttura complessa Infrastrutture e Applicativi digitali, Coordinamento e Gestione dei flussi informativi, già da mesi transitata in capo ad Azienda Zero.

La gestione accentrata delle procedure

«L’utilizzo sistematico di una gestione accentrata delle procedure di reclutamento e della gestione delle graduatorie assume valore strategico nel governo del sistema sanitario calabrese – si legge nel corpo del decreto – per consentire il soddisfacimento del bisogno di salute dei cittadini in maniera efficiente ed efficace». Primi timidi tentativi di accentramento delle procedure concorsuali erano avvenuti in passato, individuando quale azienda capofila dapprima l’Asp di Catanzaro e poi l’Asp di Cosenza, in particolare per quel che riguarda la gestione del comparto dell’emergenza urgenza.

Il personale: 36 unità

Assieme alla funzione, sotto l’egida di Azienda Zero transiteranno anche le connesse risorse finanziarie e il personale che finora ha svolto questo genere di mansioni nelle otto aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Secondo un censimento realizzato dal gruppo di lavoro, sono 36 le unità di personale.

A gestione diretta delle aziende

Resteranno a gestione diretta delle aziende sanitarie e ospedaliere gli avvisi per il reclutamento per periodi limitati di tempo di medici libero professionali, gli avvisi per la stabilizzazione del personale, i passaggi economici orizzontali, le progressioni verticali, i conferimenti di incarichi di funzione, organizzazione e posizione, le procedure per gli incarichi dirigenziali e la mobilità per compensazione.

In capo ad Azienda Zero

Transiteranno invece sotto la competenza di Azienda Zero le procedure di mobilità, di assunzione a tempo indeterminato e determinato, le selezioni per i direttori di struttura complessa, i sorteggi aziendali e regionali e la gestione delle graduatorie che avverrà in maniera centralizzata.

La revisione degli atti aziendali

In questa fase le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno, quindi, rivedere gli atti aziendali eliminando la funzione “Gestione risorse umane” dalla propria struttura organizzativa ed il relativo personale. L’ente di governance dovrà invece avviare l’iter amministrativo per l’inserimento nei ruoli di Azienda Zero delle 36 unità di personale.