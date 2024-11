Particolare apprezzamento Mimmo Bevacqua, consigliere regionale, esprime per la nomina di Raffaele Mauro e Achille Gentile, rispettivamente nominati dg per l’Asp e l’Ao di Cosenza

‘Accolgo con grande soddisfazione – dichiara Mimmo Bevacqua - le nomine appena deliberate dalla Giunta regionale in merito agli incarichi di direttori generali delle AO e delle ASP. Già a suo tempo, avevo avuto modo di esprimere il mio apprezzamento per il ruolo di Commissario rivestito da Achille Gentile: ora, la sua nomina a direttore generale non fa altro che certificare la sua competenza e professionalità, ampiamente dimostrate dal clima di collaborazione e di fiducia che ha saputo creare nell’ambito dell’AO.

Nondimeno, apprezzo la scelta in capo alla direzione dell’ASP di Raffaele Mauro, persona perbene e unanimemente riconosciuta capace e sicuramente adeguata al compito che si accinge svolgere.

Rivolgo – conclude Bevacqua - peraltro, un ringraziamento al commissario Filippelli, per il lavoro svolto in condizioni di certo non agevoli e per il suo contributo manageriale, dato in termini di equilibrio e di attenzione alle specificità dei territori’.