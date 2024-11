Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede al commissario al piano di rientro Massimo Scura di rinunciare al compenso previsto per la sua opera in Calabria, che ammonterebbe a 175mila euro annui, quasi 500 euro al giorno.

"Se ha a cuore la Calabria, sua e nostra regione, svolga gratuitamente il suo incarico di commissario". Lo chiede il leader del Movimento diritti civili Franco Corbelli, che ricorda a Scura quanto sia in difficoltà il sistema sanitario calabrese, quello che lui dovrebbe risanare secondo il governo Renzi. Ma ad un costo esorbitante, secondo Corbelli, che chiede al commissario di svolgere gratuitamente il suo incarico, "lui che è già pensionato".





"Si può dare una indennità di 175mila euro - prosegue Corbelli - in una regione come la Calabria, particolarmente povera, afflitta da mille drammatici problemi e con una sanità in stato comatoso e in drammatica crisi? Chiedo al Governo, al Ministro della Salute, Lorenzin, e al premier, Matteo Renzi, che il Commissario Scura hanno nominato, imposto e inviato in Calabria: non è anche questo uno spreco di denaro pubblico? Perché l’ing. Scura, che gode già di una lauta pensione, se ha cuore le sorti della nostra Calabria non presta gratuitamente la sua opera di Commissario? Si può giustificare una somma così esorbitante per un Commissario in un ambito come la sanità che in Calabria vede ogni giorno, per le carenze di organico, la disorganizzazione e i disservizi, le proteste degli operatori sanitari, dei cittadini e delle istituzioni locali?".