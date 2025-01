Per tre anni ha svolto il ruolo di manager prima a Catanzaro e poi a Cosenza. Nel 2023 il rientro nel Lazio alla guida dell’Asl Roma 6 e adesso la nomina ad Alessandria

Francesco Marchitelli è stato nominato direttore generale all’Asl di Alessandria. Si tratta di una vecchia conoscenza della Calabria, il manager è arrivato nel 2020 su chiamata della commissione prefettizia insediata all’Asp di Catanzaro dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose in qualità di direttore amministrativo. Ha svolto lo stesso ruolo poi all’Asp di Cosenza e successivamente al policlinico universitario di Catanzaro, prima del processo di fusione con l’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.

Ad aprile del 2023 è stato poi nominato commissario straordinario nel Lazio all’Asl Roma 6, incarico svolto fino a qualche giorno fa quando è stato chiamato in Piemonte a prendere la guida dell’azienda sanitaria di Alessandria.

Designazioni ufficializzate prima di Natale dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. «Dal 1° gennaio 2025 saranno cinque le novità assolute, quattro i cambi d’azienda e alcune le conferme» si legge in un comunicato stampa.

Nello specifico, su proposta dell’assessore alla sanità Federico Riboldi, i nuovi direttori generali delle Asr del Piemonte sono:

AO Santa Croce e Carle di Cuneo: Livio Tranchida (confermato)

(confermato) AO Ordine Mauriziano di Torino: Franca Dall’Occo (nuova nomina)

(nuova nomina) AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: Valter Alpe (confermato)

(confermato) AOU Maggiore della Carità di Novara: Stefano Scarpetta (nuova nomina)

(nuova nomina) AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano: Davide Minniti (confermato)

(confermato) AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: Thomas Schael (commissario - nuova nomina)

(commissario - nuova nomina) ASL AL: Francesco Marchitelli (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL AT: Giovanni Gorgoni (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL BI: Mario Scipione Sanò (confermato)

(confermato) ASL Città di Torino: Carlo Picco (confermato)

(confermato) ASL CN1: Giuseppe Guerra (confermato)

(confermato) ASL CN 2: Paola Malvasio (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL NO: Angelo Penna (confermato)

(confermato) ASL TO3: Giovanni La Valle (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL TO4: Luigi Vercellino (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL TO5: Bruno Osella (nuova nomina)

(nuova nomina) ASL VCO: Francesco Catte l (nuova nomina)

l (nuova nomina) ASL VC: Marco Ricci (nuova nomina)

(nuova nomina) Azienda Zero: Adriano Leli (confermato)

(confermato) Ospedale Infantile Regina Margherita: Giovanni Messori Ioli (commissario - confermato)

«Sono molto soddisfatto per queste nomine che confermano la compattezza della nostra maggioranza e sono il frutto di un percorso di condivisione e confronto con i territori, gli amministratori e il mondo universitario, nel quale si è trovata la giusta sintesi tra la continuità, con conferme importanti, e inserimenti nuovi, con profili provenienti anche da fuori regione» ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. «Ai direttori che hanno lavorato con noi in questi anni va il mio ringraziamento, insieme agli auguri di buon lavoro per chi inizia ora: abbiamo di fronte sfide importanti che hanno al centro il rilancio della sanità pubblica e il raggiungimento di importanti obiettivi a partire dall’abbattimento delle liste d’attesa».