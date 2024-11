La Calabria dovrà aumentare la sua dotazione complessiva di posti letto per acuti e post acuti. Lo ha stabilito il Ministero della Salute. Intanto il commissario Scura annuncia che l'esordio della ricetta elettronica slitta di due settimane

Nuovi posti letto - Con una circolare del 22 febbraio, il Ministero della Salute ha stabilito che la Regione Calabria, unica in Italia, dovrà aumentare la sua dotazione di posti letto per acuti e post acuti. La dotazione dovrà passare da 6.709 a 6.850 posti letto, di cui 5.554 nel settore pubblico e 1.296 in quello privato. Nel varare la nuova rete ospedaliera verranno assergnati 266 posti letto per acuti e 27 per post acuti.





La ricetta elettronica - Il varo della ricetta elettronica nel sistema sanitario calabrese slitterà di due settimane perchè è slittata la formazione dei medici stessi. Lo comunica il commissario Scura.



"L'avvio slitterà di un paio di settimane - ha comunicato il commissario - in quanto la Sogei, società di formazione che deve preparare gli stessi medici, si è resa disponibile solo dall'8 marzo".