Due manager cosentini chiamati a governare un pezzo della sanità nel Lazio. La sanità calabrese sarà pure complicata (a dir poco) ma sforna professionalità che vengono tenute in alta considerazione nel resto del Paese. Non soltanto medici ma anche alti burocrati.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di cinque Aziende sanitarie: si tratta di Giuseppe Quintavalle alla Asl Roma 1; Francesco Amato alla Asl Roma 2; Silvia Cavalli alla Roma 5; Sabrina Cenciarelli alla Asl di Latina; Maria Paola Corradi all'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Gli incarichi dei direttori generali hanno una durata triennale.

Sanità, due calabresi manager nel Lazio

Tra i profili selezionati ci sono due calabresi. Il primo Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1, è nato a Cosenza il 25 aprile 1963 ed è laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Psichiatria. È stato nominato il 5 aprile 2023 commissario straordinario della Asl Roma 1 e, tra gli incarichi di vertice delle Aziende sanitarie ricoperti dal 1994, è vicepresidente della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere. È stato, tra l'altro, direttore generale della Azienda sanitaria locale Roma 4. C’è poi Francesco Amato, nato a Cosenza il 6 agosto 1962 e commissario straordinario della Asl Roma 2 dall'11 marzo 2024, è stato coordinatore e presidente del Tavolo ministeriale per la terapia del dolore e autore del manuale di accreditamento sulla terapia del dolore. È stato, inoltre, componente della cabina di regia del Piano nazionale cronicità e direttore dei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e Oncoematologia dell'Azienda ospedaliera di Cosenza.

Questi gli altri dg nominati. Silvia Cavalli, nata a Rieti il 23 marzo 1972, direttore generale della Asl Roma 5 è laureata in Economia e Commercio. È stata nominata commissario straordinario dell'Azienda sanitaria a partire dal 20 marzo 2024, dopo aver guidato la Direzione generale dell'Asl di Latina per un triennio. Dal 2011 al 2021 Silvia Cavalli ha svolto l'incarico di direttore amministrativo in diverse Aziende del Servizio sanitario regionale del Lazio e dell'Abruzzo. Sabrina Cenciarelli, nata a Roma il 25 marzo 1969, neodirettore generale della Asl di Latina era stata nominata lo scorso 27 marzo commissario straordinario dell'Azienda, per la quale aveva ricoperto l'incarico di direttore amministrativo. Laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricoperto ruoli di rilievo nelle Aziende sanitarie del Lazio, tra cui quelli di direttore amministrativo della Asl Roma B e di direttore di Area economico-finanziaria della Asl Roma 2. Maria Paola Corradi, nata a Reggio Emilia il 5 febbraio 1960, era stata nominata l'11 marzo scorso commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Laureata in Medicina e Chirurgia, con specializzazioni in Medicina interna e Igiene e tecnica ospedaliera, è coordinatrice del gruppo sanità del Giubileo. Ha ricoperto ruoli di vertice presso Ares 118, Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, Asl Roma G e Rieti.