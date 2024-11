Dura presa di posizione del presidente della Regione Mario Oliverio che si scaglia contro il decreto del commissario Scura. 'I calabresi devono essere rispettati, come Regione assumeremo ogni iniziativa necessaria a tutela dei cittadini'

Anche il presidente Mario Oliverio si inserisce nel dibattito contro il decreto per riordino della rete ospedaliera, assunto dal commissario ad acta alla Sanità Massimo Scura. "Il decreto assunto dai commissari per il riordino della rete ospedaliera è un provvedimento deciso al di fuori del necessario confronto con la Regione, con i sindaci e le forze sociali - dichiara il governatore - Una disposizione che non considera la tutela e cura della salute dei calabresi.



Non possiamo continuare a subire mortificazioni. Oliverio continua e afferma: "Non è possibile essere costretti a rivolgersi fuori regione per le prestazioni sanitarie. È necessario interrompere questa spirale negativa che dura da anni e che con il Commissario si è ulteriormente aggravata".



"I calabresi devono essere rispettati - rincara Oliverio - I Commissari devono sospendere immediatamente i provvedimenti assunti e come Regione assumeremo ogni iniziativa necessaria a tutela dei cittadini".

Intanto domani si deciderà la date del consiglio regionale speciale sulla Sanità e, nelle prossime ore, sarà convocata l'assemblea dei sindaci.