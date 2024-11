«Leggendo le cronache calabresi odierne torniamo ad imbatterci nelle dichiarazioni del consigliere regionale Bruni, che si lascia andare ad una lunga e articolata analisi sull'adozione dei bilanci, dopo anni di immobilismo, delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere calabresi, risultato cui si è giunti grazie al lavoro del presidente Occhiuto, del dottore Profiti e dei vertici del management sanitario calabrese. Analisi introdotta da un roboante titolo in cui si annuncia nientemeno che un buco di centinaia di milioni di euro». Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Pasqualina Straface, di Forza Italia.

«Mi sentirei di suggerire alla Bruni, per l'economia dei lavori della Commissione e per non distogliere l'attenzione dei tecnici regionali dal prezioso lavoro che stanno svolgendo – aggiunge Straface – di trasmettere con urgenza il frutto delle sue analisi contabili al Tavolo Adduce dove il Mef, la Sanità, Agenas ed i tecnici delle Regioni hanno invece certificato che il sistema sanitario calabrese non solo nel 2022 è stato in equilibrio come nel 2021, ma addirittura ha mostrato un avanzo analogo se non superiore la quelli del 2022».

«Ma nonostante le chiarissime competenze tecniche del consigliere Bruni e dei valenti pseudoaccademici dai quali attinge queste valutazioni fuori dal mondo – continua –, nessuno di loro si è accorto del fatto che tanto il saldo passivo di mobilità quanto il contributo di solidarietà, che è di 72 milioni e non di 60, sono accantonati nella gestione sanitaria accentrata all'interno del bilancio della Regione. Che peraltro mostra una consistenza anche superiore alla fake news lanciata questa mattina dal consigliere Bruni».

«Passando a cose serie – conclude la consigliera di Forza Italia – è tempo invece di lasciare lavorare il presidente Occhiuto e la sua squadra, che stanno accendendo il motore dei servizi e degli investimenti di un sistema sanitario annichilito da 10 anni di commissariamenti più attenti ai conti che alle esigenze sanitarie dei calabresi».