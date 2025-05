La curatela ha proposto ricorso per ottenere la riforma della sentenza del Tar che aveva confermato la legittimità degli atti adottati dalla Regione

Nuovo colpo di scena nella vicenda che ruota attorno all’accreditamento della clinica privata Sant’Anna Hospital al servizio sanitario regionale. Il Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto dall’avvocato Francesco Pitaro e dall’avvocato Berbardo Giorgio Mattarella, ha sospeso l’efficacia del decreto emanato dal commissario ad acta con cui si è dichiarata la decadenza dell’accreditamento.

Su mandato del curatore della clinica, gli avvocati hanno infatti proposto ricorso al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tar Calabria che nei fatti ha confermato la legittimità amministrativa degli atti adottati dalla Cittadella.

In particolare, i giudici del Tar hanno rilevato come la clinica non avesse prodotto l’istanza di rinnovo dell’accreditamento entro i termini, con ciò cristallizzando la decadenza dell’accreditamento.

Secondo quanto riferito dagli avvocati l’udienza collegiale per la discussione di merito è stata fissata il 12 di giugno.