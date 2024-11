Nuovo amministratore unico per il "Sant'Anna Hospital", la casa di cura privata di Catanzaro che sta attraversando un periodo di difficoltà economica. Il nuovo amministratore, nominato dall'assemblea dei soci della struttura, é Maurizio Ippolito. Per i dipendenti, invece, si avvia l’iter per accedere al Fondo integrazione salariale.

«Sono orgoglioso - ha detto Ippolito - di mettere le mie competenze al servizio di un'istituzione di grande prestigio e valore per la comunità calabrese. Pur consapevole dell'attuale situazione che Sant'Anna Hospital sta attraversando, inizio questo percorso con energia ed entusiasmo, affiancato da un team di professionisti e collaboratori di altissimo livello con i quali intendo riportare la struttura alla sua piena operatività e restituirle il ruolo centrale nella sanità locale. È mia volontà mantenere aperto il dialogo con i lavoratori, ai quali ribadisco il mio impegno a mettere in atto le misure necessarie per la tutela delle famiglie e garantire il futuro della struttura. Il pagamento degli emolumenti al personale medico e non medico è il primo passo in questa direzione».

"Sant'anna Hospital" rende noto, inoltre, con un comunicato, di «avere provveduto già il 24 marzo al pagamento dei dipendenti con accredito delle mensilità fino a dicembre 2022. È stata avviata inoltre con le organizzazioni sindacali la procedura per l'accesso al Fondo di integrazione salariale a partire dal primo aprile prossimo. Non appena ottenuta una parte delle somme dovute dall'Azienda sanitaria provinciale per i servizi già erogati, Sant'Anna ha immediatamente versato le spettanze ai lavoratori. La casa di cura è ancora creditrice di un importo superiore ai 2,2 milioni di euro, importo indispensabile per riprendere le attività a pieno regime e proseguire il piano di rilancio annunciato nei mesi scorsi».